تويتر يغلق آلاف الحسابات "تدعمها" السلطات السعودية

أغلق موقع ​تويتر​ نحو 6 آلاف حساب تدعمها السلطات ​السعودية​ لنشر أخبارها. وأعلن "تويتر" في بيان، قرار الإغلاق لأن هذه الحسابات تخالف ​سياسة​ الموقع واستغلاله في حملات منهجية واسعة. وقال إن هذه الحسابات جزء من شبكة قوامها 88 ألف حساب تتصرف بـ"طريقة متطفلة" في الكثير من القضايا.

واوضح أن هذه الحسابات كانت تضخم عدد الرسائل الموالية للسلطات السعودية بواسطة أساليب غير نزيهة من بينها تضخيم الإعجابات وإعادة النشر. ولفت الى ان الحسابات الملغية هي الجزء الجوهري من 88 الف حساب لعبت دورا في تضخيم المحتوى المؤيد للحكومة السعودية من خلال الدعم بالإعجاب او الرتويت وقد تم مشاركة المعلومات مع شركات تكنولوجيا أخرى ومع السلطات الامنية، وهي تعود لشركة سماءات (يملكها بدر العساكر مدير المكتب الخاص لمحمد بن سلمان واحمد الجبرين المتهمين بالتجسس على تويتر) وقد تم إلغاء حساب سماءات كليا من الموقع.

وذكر تويتر ان الحسابات السعودية حاولت التأثير على النقاش الجاري في الغرب بخصوص العقوبات على ايران وظهور المسؤولين السعوديين في وسائل الإعلام الغربية.