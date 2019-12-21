السعودية تنفي ضغطها على باكستان لثنيها عن المشاركة في قمة ماليزيا

نفت سفارة ​السعودية​ في العاصمة ال​باكستان​ية، إسلام آباد، صحة الأنباء عن ضغوط مزعومة مارستها السعودية على باكستان لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ​ماليزيا​.

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