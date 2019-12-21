السعودية تنفي ضغطها على باكستان لثنيها عن المشاركة في قمة ماليزيا

نفت سفارة السعودية في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، صحة الأنباء عن ضغوط مزعومة مارستها السعودية على باكستان لثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا.
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