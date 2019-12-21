قرار رسمي من ترامب لرفع "سن المدخنين" الى 21 سنة

وقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قرارا يقر بموجبه قانونا يحظر بيع منتجات ​التبغ​ و​السجائر​ الالكترونية لمن هم دون الـ21 عاما.

وكان أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ​ميتش ماكونيل​، والسيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين. وكان القانون الفيدرالي الحالي يحظر بيع التبغ لمن هم دون سن الـ18 عاما.

وبحسب شبكة "سي أن أن"، فإن القرار يعتبر إنجازا للبيت الأبيض في مجال الصحة العامة، علما بأن العديد من الولاية سنت قوانين مماثلة وللسن نفسه.

واعتبارا من شهر كانون الاول الحالي، قررت 19 ولاية أميركية رفع الحد الأدنى لعمر الذين يسمح لهم بشراء التبغ لـ21 عاما.