روحاني: ضغوط بعض الدول لانسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي فضيحة تاريخية

شدّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ على أنّ "ضغوط بعض الدول بما فيها ​السعودية​ و​إسرائيل​ لتراجع ​الإدارة الأميركية​ عن خطة العمل الشاملة المشتركة (​الاتفاق النووي​)، تمثّل فضيحة تاريخيّة".

ولفت في لقاء مع مجموعة من كبار مدراء المؤسسات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة في ​اليابان​، إلى أنّ "أبواب إيران مفتوحة أمام الشركات اليابانيّة للمشاركة والاستثمار في المشاريع الاقتصاديّة الكبرى،"، مبيّنًا أنّ "إيران واليابان وانطلاقًا من الصداقة العريقة بينهما، لا ينبغي ان تسمحا لجهة ثالثة بالإخلال في علاقاتهما".

وأوضح روحاني أنّ "إيران تولى أهميّة كبيرة لعلاقاتها مع اليابان، انطلاقًا من كَون إيران واليابان بلدان مهمّان ومؤثّران في آسيا والعالم، كما أنّهما يتمتّعان بظروف جيّدة لتعزيز العلاقات بينهما، إضافة إلى أنّ الشعبَين الإيراني والياباني لهما علاقات صداقة عريقة، كما أن العلاقات التجارية بينهما تعود إلى أكثر من ألف عام".