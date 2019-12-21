مقتل خمسة أشخاص وجرح 36 بانقلاب حافلة في الجزائر

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 36 آخرون بجروح، إثر انقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر.
وذكرت مصلحة الحماية المدنية، أن "الحادث وقع عند مخرج مدينة تيزي وزو في اتجاه العاصمة"، مشيرة إلى أن "الجرحى يخضعون حاليا للعلاج، وهم مصابون بكسور وجروح في الوجه".
واشارت وسائل إعلام محلية الى إن "الحافلة المنكوبة كانت تقل عائلات عائدة من رحلة سياحية إلى منطقة آكفادو في ولاية بجايا شمال شرقي البلاد".
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