السلطات الاميركية: مقتل مواطن قطري برصاص ضابط بولاية اريزونا

أعلنت ​السلطات الأميركية​ أن مواطنا قطريا وصل البلاد بتأشيرة دراسية، قتل برصاص ضابط في شرطة ولاية أريزونا بعد أن تعرض الأخير لهجوم من قبله.

ولفت رئيس إدارة ​السلامة العامة​ في الولاية، الكولونيل فرانك ميلستيد الى أن "الحادث وقع بعد أن انتبه الشرطي هيو غرانت الذي كان ينفذ دورية روتينية بحثا عن سائقين سكارى في إحدى ضواحي مدينة فينيكس، الشاب القطري محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، وهو يلقي إشارة مرور على الأرض".

وطالب الشرطي الذي كانت برفقته امرأة من أعضاء مجموعة "الأمهات ضد السائقين السكارى" الشاب بإعادة الإشارة إلى مكانها، غير أن الأخير رفض وكان يمشي في وسط الشارع أمام ​سيارة​ الشرطي دون أن يستجيب إلى الأوامر بالتوقف.

وحاول الشرطي استخدام صاعق كهربائي لتحييد الشاب وإلقاء القبض عليه، غير أن الأخير هجم عليه، واندلع بينهما شجار استخدم فيه الشرطي في نهاية المطاف الرصاص الحي.