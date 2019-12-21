مقتل 5 متظاهرين في احتجاجات جديدة على قانون للجنسية في الهند









اسماء السيد - نيودلهي: قتل خمسة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون السبت، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية اسبوعه الثاني.

قتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير في مدينة فارانسي المقدسة، بينما سقط المتظاهرون الاربعة الآخرون إثر إصابتهم بطلقات نارية في ولاية اوتار براديش، مما يرفع الحصيلة الاجمالية للحركة الاحتجاجية الى عشرين قتيلا منذ بدئها في الاسبوع الماضي.

