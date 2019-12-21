أمريكا تدعو أوروبا لفرض مزيد من العقوبات على الرئيس الفنزويلي

دعا المبعوث الأمريكي لفنزويلا اليوت أبرامز، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات إضافية على سلطة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أنه يمنع إعادة انتخاب المعارض خوان رئيسا للجمعية الوطنية "البرلمان".
إن نظام مادورو يخاف من الانتخابات الحرة لذلك يجب الضغط عليه للوصول إلى الانتخابات، متوعدا بتشديد العقوبات المفروضة على فنزويلا".
وقال أبرامز - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت -"
وصل بعضها إلى 500 ألف دولار للصوت، كما قيل لنا، لوقف إعادة انتخاب جوايدو".
وأضاف" إن النظام الفنزويلي لجأ إلى المزيد من التهديدات والاعتقالات ودفع الرشاوى التي
وأوضح المبعوث الأمريكي أنه خلال هذا العام كانت الجمعية الوطنية (البرلمان) هدفا لهجمات من قبل نظام مادورو لمنعها من العمل..مؤكدا أن هذه الهجمات تزايدت في الأسابيع الأخيرة، ويجب في نهاية المطاف إجراء مفاوضات بين الفنزويليين بشكل ما للتوصل إلى انتخابات حرة.
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