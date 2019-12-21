واشنطن تطالب بوقف مد خطي أنابيب التيار الشمالي والتيار التركي لنقل الغاز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم السبت دخول العقوبات ضد خط أنابيب "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" حيز التنفيذ، وطالبت شركات البناء بالتوقف عن مد الخطوط على الفور.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية - أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب في 20 ديسمبر 2019، دخلت الفقرة 7503 من قانون ميزانية الدفاع حيز التنفيذ على الفور".
وأضاف البيان: "من أجل الامتثال لشروط
وخطا أنابيب "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" هما مشروعان روسيان لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق وتركيا.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية على ميزانية الدفاع لعام 2020، والتي تتضمن أموالا "لمواجهة روسيا" وعقوبات ضد "التيار الشمالي-2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وكانت الشركة السويسرية الهولندية "أول سيز"، التي تمد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، قد أعلنت في بيان صحفي أنها علقت العمل في المشروع بسبب تهديد العقوبات الأمريكية، مضيفة أنها تتوقع توضيحات من السلطات الأمريكية حول كيفية تطبيق العقوبات، حسبما أفادت "سبوتنيك" في وقت سابق اليوم.
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