مقتل 18 شخصًا وإصابة 16 آخرين في أعمال شغب بسجن في هندوراس

قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 16 آخرون جراء أعمال شغب من قبل سجناء، بعضهم يحمل أسلحة نارية، في سجن بمدينة "تيلا" بهندوراس.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت أن أعمال العنف تأتي بعد عدة أيام من إعلان هندوراس حالة الطوارئ في

نظام السجون الخاص بها، حيث أدى هذا الإجراء إلى إيقاف القادة المدنيين في السجون واستبدالهم بمفوضية خاصة يقودها ضباط من الجيش والشرطة.



وقال المتحدث باسم نظام قيادة السجون الجديد خوسيه كويلو إن عملية نقل السيطرة

إلى المفوضية الخاصة لم تكن قد اكتملت عندما اندلعت أعمال الشغب في سجن تيلا، مضيفا أنه تم نشر قوات أمنية إلى السجن من أجل استعادة النظام وبدء التحقيق في أعمال العنف.



يشار إلى أن الجيش والشرطة سيتوليان إدارة السجون في هندوراس لمدة 6 أشهر؛ حيث تهدف السلطات إلى اجتثاث الفساد والعنف في نظام السجون خلال تلك المدة.

