الصين توافق على أول شركة أجنبية لإدارة الأصول

وافقت لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية على أول شركة أجنبية لإدارة الأصول، حيث تقوم شركة "أموندي"، أكبر مدير للأصول في أوروبا، وشركة تابعة لبنك الصين، بتأسيس شركة مشتركة لإدارة الأصول في شنجهاي.



وذكرت اللجنة، في بيان اليوم السبت، أن شركة أموندي تمتلك حصة 55% ويتمتع الشريك الصيني بـ45%، معتبرة أن هذا الإجراء مهم لتنفيذ الانفتاح المالي في الصين وسيساعد في الاستفادة من الخبرات الدولية في تشغيل الأعمال وإدارة المخاطر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضافت اللجنة أنه في الوقت الحالي،

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هناك وكالات دولية أخرى لإدارة الأصول تتواصل مع الشركات التابعة للبنوك الصينية ذات الصلة بشأن إنشاء شركات مشتركة لإدارة الأصول يسيطر عليها الجانب الأجنبي.



يذكر ان هناك نزاعا تجاريا بين الصين والولايات المتحدة بدأ في 2018 بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 مارس عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة

لعام 1974 التي تسرد تاريخ الممارسات التجارية غير العادلة وسرقات الملكية الفكرية وعدم السماح بإستثمارات أجنبية غير خاضعة للسيطرة الصينية، وكرد انتقامي من الحكومة الصينية فقد فرضت رسوم جمركية على أكثر من 128 منتج أمريكي أشهرها فول الصويا.



وتسعى الإدارة الأمريكية منذ عامين للضغط على بكين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق، فيما تنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة.



وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في موجة عالمية من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

