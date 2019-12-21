أرض موزة تثير ضجة في تركيا.. وأردوغان يعلق

علق الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،على الجدل الذي أثير حول شراء الشيخة موزة المسند، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لأرض بمحاذاة مشروع قناة إسطنبول الجديدة، وما يدور حول ذلك من تقديم الحكومة التركية لتسهيلات كبيرة لها.

و أعلن رجب طيب أردوغان، أنه لا يوجد أي مانع قانوني يعيق شراء والدة أمير دولة قطر، عقارات على أطراف قناة اسطنبول، التي تعتزم حكومته شقها لربط البحر الأسود ببحر

مرمرة.

وكانت أثيرت في أوساطا بالداخل التركي أنباء عن شراء والدة أمير قطر قطعة أرض بمحاذاة مشروع قناة إسطنبول الجديدة، وأعربت عن انزعاجها.

ووفقًا لسي أن ان قال أردوغان : "سمعت أقاويل عن شراء والدة أمير قطر لأرض (في تركيا)، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقاويل؛ هل أخذوا (الجانب القطري) أي دعم من الدولة

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لشراء هكذا أرض؟ وهل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة أمير قطر أصولا ثابتة في تركيا؟".

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وتابع قائلا: "كان أمير قطر قد اشترى بالفعل أراض في تركيا، لو جاء من يدعى جورج أو هانس مثلا، وقام بنفس الأمر، لما كنا رأينا أصوات تخرج تنتقد ذلك، فلماذا ينزعجون عندما تقوم والدة أمير قطر بذلك؟".

وأضاف الرئيس التركي مشيرا إلى أن هذا "أمر طبيعي، فدولة مثل إسبانيا تبيع أراض لأناس ورجال أعمال ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا".