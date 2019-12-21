توقيف 15 شخصًا على صلة بأعمال عنف في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على ما لا يقل عن 15 شخصا على صلة بأعمال عنف وقعت في حي "دارياجانج" بمدينة "دلهي القديمة" خلال احتجاج ضد قانون الجنسية الجديد.
الهندية عن الشرطة قولها إن المعتقلين متهمين بإثارة الشغب واستخدام القوة لمنع رجال الشرطة من القيام بمهامهم، مضيفة أن المتظاهرين أضرموا النيران في سيارة خاصة مساء أمس إلا أنه تم إخماد الحريق على الفور.
ونقلت قناة (إنديا تي في)
يذكر أن قانون تعديل المواطنة الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، ينص على منح المواطنين المضطهدين، من غير المسلمين في باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، الجنسية الهندية؛ ويرى البعض أن هذا توجها من الحكومة الهندية لتهميش المسلمين، بينما نفى رئيس الوزراء الهندي هذه الادعاءات.
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