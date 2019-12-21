ضبطت سلطات مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مواطنًا من جنوب أفريقيا حاول تهريب 1170 جرامًا من مخدر الكوكايين داخل أمعائه.
أوقفت المشتبه فيه على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل بعد الاشتباه فيه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن عناصر الشرطة بالمطار، كانت قد
جرامًا من الكوكايين داخل أمعائه وتم التحفظ عليه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بهدف استخراج كبسولات المخدرات التي بلغ عددها 80 كبسولة.
وأضافت أن المواطن الأفريقي خبأ 1170
ولفتت إلى أنه تم التحفظ بالمشتبه فيه وتحويله للنيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفريغ 1.2 كيلو كوكايين من أمعاء أفريقي تم ضبطه بمطار محمد الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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