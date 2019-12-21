تفريغ 1.2 كيلو كوكايين من أمعاء أفريقي تم ضبطه بمطار محمد الخامس

ضبطت سلطات مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مواطنًا من جنوب أفريقيا حاول تهريب 1170 جرامًا من مخدر الكوكايين داخل أمعائه.



وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن عناصر الشرطة بالمطار، كانت قد

أوقفت المشتبه فيه على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل بعد الاشتباه فيه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضافت أن المواطن الأفريقي خبأ 1170

جرامًا من الكوكايين داخل أمعائه وتم التحفظ عليه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بهدف استخراج كبسولات المخدرات التي بلغ عددها 80 كبسولة.



ولفتت إلى أنه تم التحفظ بالمشتبه فيه وتحويله للنيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.