تؤكد سفارة المملكة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، عدم صحة الأنباء التي تروج لها بعض الجهات حول ضغوط مزعومة مورست على باكستان من قبل المملكة تثنيها عن المشاركة في القمة المصغرة التي عقدت في ماليزيا، وتشدد على أن هذه الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، وتوافقهما حول أهمية وحدة الصف الإسلامي والحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلال قرارهما والذي يعتبر سمة رئيسية في العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بينهما.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-السفارة في باكستان: الرياض لم تمارس ضغوطا على إسلام أباد حول مشاركتها في قمة ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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