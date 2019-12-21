ألغام الحوثي تتسبب بنفوق حوت عملاق في اليمن

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نفق يوم الخميس حوت عملاق في البحر الأحمر شمالي غرب البلاد، بسبب انفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي.
وقال مصدر في التشكيل البحري إن انفجار لغم بحري زرعه الحوثيون في المياه اليمنية، على مقربة من المياه الدولية، أدى إلى نفوق الحوت العملاق.
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وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة صيادين يمنيين، وحوتا ضخما أبيض اللون، نافقا على الشواطئ اليمنية.
وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها جماعة الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي، بالإضافة لنفوق الكائنات البحرية.
وأدت عمليات الحوثي التخريبية لتوقف الصيد في عدد من المناطق في المياه اليمنية.
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