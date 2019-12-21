كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من ترامب بشأن المدخنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، حظر بيع منتجات التبغ والسجائر الالكترونية لمن هم دون الـ21 عاما.

وكشف ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن قرارات تنفيذية سيوقعها مثل الميزانية العسكرية وإنشاء القوة الفضائية، تطرق فيها كذلك إلى مسألة رفع سن المسموح لهم بشراء السجائر.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، كان أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والسيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين.

ويذكر أن القانون الفيدرالي الحالي يحظر بيع التبغ لمن هم دون سن الـ18 عاما.

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ويعتبر القرار إنجازا للبيت الأبيض في مجال الصحة العامة، علما بأن العديد من الولاية سنت قوانين مماثلة وللسن نفسه.

وقررت 19 ولاية أمريكية، اعتبارا من شهر ديسمبر الحالي، رفع الحد الأدنى لعمر الذين يسمح لهم بشراء التبغ لـ21 عاما.

وقال ترامب في تصريحات سابقة إنه معني برفع سن المسموح لهم بالتدخين، عبر تقييد بيع منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

وأضاف "علينا الاعتناء بأطفالنا، الذين هم الأكثر أهمية، لذلك سنسن قانونا بهذا الشأن".