كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يدعو لاجتماع لمناقشة الوضع الأمنى عقب الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعقد اجتماع مع مجلس الوزراء، اليوم السبت، لمناقشة الأمن بعد الاحتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل، حسبما كشفت مصادر حكومية.

وقال مسؤول حكومي كبير لـ "رويترز"، طلب عدم نشر اسمه: "دعا رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء الكامل للوزراء لتقييم الوضع السائد بسبب الاحتجاجات العنيفة في أنحاء كثيرة من البلاد ضد قانون تعديل المواطنة".

وقال نشطاء حقوق الانسان في ولاية اوتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند، إن رجال الشرطة المحليين يقومون بحملات على منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمظاهرات جديدة.

وقُتل ما لا يقل عن 14 شخصًا في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين منذ أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي القانون الذي يقول منتقدون إنه يميز ضد المسلمين ويقوض الدستور العلماني للبلاد.

وقال زعيم اتحاد طلابي لوكالة رويترز: "النساء من جميع مناحي الحياة سيقودن احتجاجا في ولاية اسام اليوم السبت".

إن رد الفعل العنيف ضد القانون الذي تم إقراره من قِبل حكومة مودي الوطنية الهندوسية، يمثل أقوى مظاهرة للمعارضة منذ انتخابه لأول مرة في عام 2014.

استمرت الاحتجاجات ضد القانون الجديد يوم السبت على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول وقواعد صارمة لإغلاق الاحتجاجات.

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وأُصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، والكثير منهم في أجزاء حساسة من ولاية أوتار براديش، التي شهدت منذ فترة طويلة اشتباكات بين غالبية الهندوس وأقلية المسلمين.

تم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في عدة أجزاء من البلاد، بما في ذلك ولاية آسام الشمالية الشرقية. هناك، يشعر السكان المحليون بالغضب من القانون لأنه يسهل على المهاجرين غير المسلمين من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان الذين استقروا في الهند قبل عام 2015 الحصول على الجنسية الهندية.

إن الاستياء من المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش يشتد لسنوات في ولاية آسام، إحدى أفقر ولايات الهند، حيث يلوم السكان الأجانب أو الهندوس أو المسلمين على سرقة وظائفهم وأراضيهم.

في أجزاء أخرى من الهند، ينبع الغضب من القانون من أنه يعتبر تمييزًا ضد المسلمين، كما أنه يجعل الدين معيارًا للمواطنة في بلد اعتز دستوره العلماني.

وكتب المؤرخ البارز راماشاندرا جها في صحيفة هندية "التليجراف"، أن "هذا التشريع يصيب قلب الدستور، ويسعى إلى جعل الهند دولة أخرى تمامًا".