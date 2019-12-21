تل السبع تفجع بوفاة الشاب غانم أبو عصا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الطواقم الطبية في مستفى "سوروكا " في بئر السبع، فجر اليوم السبت، وفاة الشاب غانم فريج أبو عصا (17 عامًا) متأثرًا بإصابته في حادث طرق وقع عند مدخل تل السبع مساء أمس الجمعة.
ويشار إلى أنّه كان قد أصيب شابان في العشرينات من العمر، مساء الجمعة، بجراح بالغة الخطورة إثر اصطدام سيارة بعامود عند مدخل بلدة تل السبع في النقب .
وذكر الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة وصل إلى المكان وقدّم العلاج الأولي للمصابين ( 25 عاما) ويعاني من إصابة بالرأس وحالته خطيرة وآخر (17 عاما) وإصابته بالغة الخطورة. فيما باشرت الشرطة التحقيقات في ظروف وملابسات الحادث.
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