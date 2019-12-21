شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطنين اثنين بانفجار لغم حوثي في الجوف والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019 قالت مصادر محلية إن مدنيين قتلاً في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي على الخط العام في منطقة العطفين بين محافظتي "صعدة والجوف".

وقالت المصادر إن المواطنين "عبد الناصر الشاعري" و"مرسل المعطري" قتلا بعد انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من الخط العام بمنطقة "العطفين". Advertisements يأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل طفلة وإصابة آخرين بانفجار لغم حوثي في محافظة الجوف. وزرعت ميليشيا الحوثي آلاف الألغام في الطرق العامة والمواقع التي كانت تسيطر عليها في المحافظة ما تسببت بمقتل وجرح المئات من المدنيين

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