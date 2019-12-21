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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القاضي شاكر محفوظ يروي شهادته في ذكرى الهبة الحضرمية والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
روى رئيس النيابة العامة بمحافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش، شهادته في ذكرى إنطلاق الهبة الشعبية في حضرموت في 20 ديسمبر 2013م .
وقال القاضي شاكر في منشور له بالفيسبوك "في ذكرى الهبة الشعبية ٢٠ ديسمبر ٢٠١٣م كنا حلقة الوصل بين حلف قبائل حضرموت و مكونات الثورة الجنوبية، المهمة استنهاض الشارع الحضرمي والجنوب لإحداث هزة شعبية عارمة في المدن وتحديداً مدينة المكلا".
وأضاف "أتذكر حينها بأننا لم نغمض أعيننا ولم نهفو دقيقة، كنا نتحرك هنا وهناك، نجتمع بالشباب وتوزيع المهام كي يصبح صبح الجمعة لتهز الجماهير الحضرمية ومعها الجنوبية الأرض هزاً لنسمع القاصي والداني مطالبنا" .
وتابع "وكان معنا الشاب الثائر أخي الأصغر الشهيد "عمر علي بازنبور" يرحمه الله، كان أيقونة فيه من معالم الشجاعة و الأقدام والاخلاص، لازال الألم يعتصر قلبي على فراقه ولكن لا اعتراض على القدر، نسأل الله أن يرحمه ويتقبله شهيداً في العليين" ..
وأضاف "وأتذكر في هذه الذكرى تهديدات الأمن القومي والسياسي التي وصلت الى حد التهديد بالتصفية الجسدية طالت كل من د. سعيد سالم الجريري و د. خالد بلخشر وغيرهما" .
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