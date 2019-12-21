مسلحون حوثيون يقتلون شابا في صعدة بسبب كلب

السبت 21 ديسمبر 2019

قتل شاب وأصيب آخر الجمعة برصاص مسلحين من ميليشيا الحوثي في مديرية “غمر” غربي محافظة “صعدة” بسبب قتله لكلب.



وأكدت مصادر محلية بمديرية “غمر” غربي محافظة صعده أن مسلحي الميليشيا أقدموا على قتل الشاب “شرف يحيي صالح” وإصابة أخيه بجروح خطرة في طريق عودتهم الى منزلهم بقرية “العجيمات” بمديرية غمر.

Advertisements

وتابعت المصادر أن الحوثيين باشروا بإطلاق النار على الشاب وأخيه بعد اللحاق به في طريق فرعي بطقم يحمل قيادي حوثي يدعي “أبو جمال شعنون” ومرافقيه ما أدى إلى مقتله على الفور وجرح أخيه بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مركز المحافظة لتلقى العلاج.

وبحسب المصادر فإن الحوثيين قتلوا الشاب بسبب قتله لكلب في السوق، الأمر الذي أدى إلى شجار وتلاسن بين الشاب وأخيه وعدد من الحوثيين.

وبعد ذهاب الشاب وأخيه وقبل وصولهم إلى منزلهم تفاجؤوا بطقم حوثي يلاحقهم ويباشرهم بإطلاق النار، بحسب المصادر