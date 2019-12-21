بالصور.. 'القيمر' يتصدر مائدة فطور المتظاهرين في ساحة التحرير

تجولت عدسة الخليج 365 وسط متظاهرين ساحة التحرير صباح اليوم السبت، ورصدت موائد فطور المتظاهرين التي تصدرها "القيمر العراقي". بعدسة/ علي جاسم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.