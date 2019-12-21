بأمر ترامب.. قرار رسمي لرفع 'سن المدخنين'

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، قرارا يقر بموجبه قانونا يحظر بيع منتجات التبغ والسجائر الالكترونية لمن هم دون الـ21 عاما. وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تناولت قرارات تنفيذية سيوقعها مثل الميزانية العسكرية وإنشاء القوة الفضائية، تطرق فيها كذلك إلى مسألة رفع سن المسموح لهم بشراء السجائر. وكان أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، ومن بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والسيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين.



وكان القانون الفيدرالي الحالي يحظر بيع التبغ لمن هم دون سن الـ18 عاما. وكان القانون الفيدرالي الحالي يحظر بيع التبغ لمن هم دون سن الـ18 عاما.

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