البحرية الروسية ستحصل على أربع غواصات نووية في عام 2020

أعلن المدير التنفيذي لشركة "سيفماش"، ضمن شركة بناء السفن المتحدة، ميخائيل بودنيتشينكو أن البحرية الروسية حصلت على أربع غواصات نووية في عام 2020.
وأشار المدير التنفيذي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية الى أن "الغواصات هي حاملة "بوسيدون"- غواصة "بيلغراد" النووية والغواصة الصاروخية الاستراتيجية من مشروع 955أ "كنياز أوليغ" وغواصتين متعددتي المهام نوويتين من مشروع 885إم "كازان" و"نوفوسيبيرك".
وفي العام المقبل سيحصل الأسطول البحري على ست غواصات في وقت واحد بالإضافة إلى الغواصات النووية الأربع من المتوقع تسليم غواصتين تعملان بالكهرباء والديزل من مشروع 636.3 "فولخونوف" ومن مشروع 677 "كرونشتادت".
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