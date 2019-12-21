الفايننشال: الديمقراطية في الهند على الحافة بعد قمع الشرطة الوحشي

اعتبر صحيفة "​الفايننشال تايمز​" في مقال عن ​احتجاجات​ المسلمين في ​الهند​، بأن ​الاحتجاجات​ ضد قوانين الجنسية ​الجديدة​ المثيرة للجدل، بأنها التحدي الأكبر ل​حكومة​، ​ناريندرا مودي​، اليوم. فالشعب قال كلمته هذا الأسبوع، إذ خرجت الاحتجاجات في شوارع 56 مدينة عبر أقاليم البلاد، شارك فيها طلاب ​الجامعات​ والمواطنون العاديون بأعداد ضخمة. وتحدت أمواج ​المحتجين​ قمع ​الشرطة​ الوحشي الذي أسفر عن سقوط أرواح في إقليم أسام ومدينتي لوكنو ومانغالور.

وذكرت أن الاحتجاجات بدأت في منتصف كانون الأول في إقليم أسام، ضد قوانين الجنسية الجديدة التي أقرها البرلمان على الرغم من تحذيرات المعارضة، التي ترى فيها تمييزا ضد ​المهاجرين​ المسلمين.

واوضحت الصحيفة البريطانية أن ​العنف​ الذي استعملته أجهزة ​الأمن​ ضد المحتجين غير مسبوق، حتى بمعايير الهند. وتوقعت أن تزداد الأمور سوءا. فقد أطلقت الشرطة ​الغاز​ المسيل للدموع في مكتبات الجامعات وحتى في ​المستشفيات​.

وتعرض المحتجون ​المسلمون​ في دلهي وأليغار إلى الضرب الوحشي و​الاعتداء الجنسي​ والتعذيب. وارتفعت الخميس في دلهي شعارات "الحرية" و"​الثورة​". وطالبت بعض ​اللافتات​ بالوحدة بين المسلمين والهندوس. وأشارت أخرى عبارات مودي المستفزة في خطاب انتخابي عندما قال لهم "تعرفون الذين يشعلون النار من لباسهم" وهو تلميح إلى زي المسلمين.

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ولفتت الى إنه ليس غريبا أن تحشد التجمعات السياسية في الهند أعدادا كبيرة من الناس ولكن خروج مئات الآلاف بطريقة عفوية مؤشر على شعور الناس بخيبة أمل كبيرة من حكومة مودي.

وكتب الروائي الشهير، تشيتان باغات، الذي كان من أكبر مؤيدي حكومة مودي، في حسابه على تويتر: "إلى الذين يتوهمون الهند بملك هندوسي ورعيته، عليهم أن يتذكروا أنهم لن يتمكنوا من اقتلاع 200 مليون مسلم". وأضاف الخميس: "يبدو أنها ثورة 2020 في نهاية الأمر".

ورأت أن مودي وحزبه يسعون إلى استبدال الهند الديمقراطية ​العلمانية​ بأمة هندوسية يحلمون بها. وهذا المسعى هو في الواقع كابوس يهدد المسلمين وعموم الهنود الذين يؤمنون ببلاد يتساوى جميع مواطنيها في الحقوق.