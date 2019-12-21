مقاتلات تقلع من على متن حاملة الطائرات الصينية الجديدة لأول مرة

افادت القناة التلفزيونية ​الصين​ية أن أول طائرات بحرية أقلعت من على متن حاملة الطائرات الصينية ​الجديدة​ "شاندونغ"، التي دخلت الخدمة في 17 كانون الاول.

وأشار الخبير العسكري لي جي إلى أن "هذا دليل على تعزيز قوة ​الدولة​ وتحقيق مستوى عال في مجال المعدات البحرية واتجاهات تطوير التقنيات الصنية الخاصة بتصميم وبناء ​السفن​ الكبيرة"، لافتا الى أن "الصين بدأت ببناء "شاندونغ" في عام 2013، وإنزلت إلى الماء في نيسان عام 2017"، مضيفا: "يوجد في الصين حاملة طائرات أخرى "لياننغ" وتم تحويلها من أيلول 2012 إلى أيار 2018 من ​سفينة​ تدريب تجريبية إلى سفينة حربية والأن أصبح لدى الصين حاملتي طائرات مثل ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​".

هذا وشنت الصين أول حاملة طائرات محلية الصنع في احتفال أقيم في قاعدة رئيسية على ساحل ​بحر الصين الجنوبي​ المتنازع عليه وذلك في خطوة أخرى كبيرة في برنامج بكين الطموح لتحديث جيشها.