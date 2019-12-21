مقاتلات تقلع من على متن حاملة الطائرات الصينية الجديدة لأول مرة

افادت القناة التلفزيونية الصينية أن أول طائرات بحرية أقلعت من على متن حاملة الطائرات الصينية الجديدة "شاندونغ"، التي دخلت الخدمة في 17 كانون الاول.
وأشار الخبير العسكري لي جي إلى أن "هذا دليل على تعزيز قوة الدولة وتحقيق مستوى عال في مجال المعدات البحرية واتجاهات تطوير التقنيات الصنية الخاصة بتصميم وبناء السفن الكبيرة"، لافتا الى أن "الصين بدأت ببناء "شاندونغ" في عام 2013، وإنزلت إلى الماء في نيسان عام 2017"، مضيفا: "يوجد في الصين حاملة طائرات أخرى "لياننغ" وتم تحويلها من أيلول 2012 إلى أيار 2018 من سفينة تدريب تجريبية إلى سفينة حربية والأن أصبح لدى الصين حاملتي طائرات مثل الولايات المتحدة وبريطانيا".
هذا وشنت الصين أول حاملة طائرات محلية الصنع في احتفال أقيم في قاعدة رئيسية على ساحل بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وذلك في خطوة أخرى كبيرة في برنامج بكين الطموح لتحديث جيشها.
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