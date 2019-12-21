ترامب يفرض عقوبات على خط الغاز الروسي إلى أوروبا نوردستريم 2

وقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قانونا يفرض ​عقوبات​ على أي شركة تساعد شركة غازبروم المملوكة للحكومة الروسية في استكمال مد خط أنابيب غاز إلى ​أوروبا​. وتستهدف العقوبات التي ينص عليها هذا القانون شركات ​البناء​ العاملة في ​خط الغاز​ نورد ستريم2، وهو خط أنابيب تحت ​المياه​ من شأنه أن يسمح ل​روسيا​ بزيادة صادراتها من الغاز إلى ​ألمانيا​. وتعتبر ​الإدارة الأميركية​ هذا المشروع تهديدا للأمن في أوروبا. وصوت ​الكونغرس الأميركي​ لصالح هذه العقوبات الشهر الماضي في إطار مشروع قانون لميزانية الدفاع الأمريكية. ووقع الرئيس الأميركي القانون الذي يصف خط الأنابيب الروسي بأنه "وسيلة خداع" يوم الجمعة.

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