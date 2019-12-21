لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّ "بسبب صعوبة تحويل العملات إلى الخارج، وعَجز التجّار عن استيراد السلع، تنشط بأضعاف مضاعفة، حركة هذه السلع عبر التهريب برًّا وبحرًّا، وعبر زيادة استخدام المعابر غير الشرعية؛ والنتيجة صفر مدخول إلى خزينة الدولة".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "كلّ من يتبنّى محاربة الفساد"، سائلًا: "هل هناك فساد مسموح وفساد ممنوع؟".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله تعليقا على نشاط حركة تهريب السلع: هل هناك فساد مسموح وفساد ممنوع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.