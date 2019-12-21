وليد جنبلاط نشر صورة تجمعه بديفيد هيل: اجتماع ودي ومصارحة

نشر رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه بوكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​، رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ والنائب ​مروان حمادة​. وعلّق على الصورة قائلًا: "اجتماع ودي ومصارحة مع السفير هيل".

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