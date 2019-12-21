حالة الطقس: أجواء باردة نسبيًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، السبت، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بينما يكون الجو يوم غد، الأحد، المقبل غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو بعد غد، الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.