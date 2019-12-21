صحيفة إماراتية تتساءل : لبنان إلى أين ؟!

السبت 21 ديسمبر 2019

تساءلت صحيفة الوطن الإماراتية في إفتتاحيتها اليوم عن الوضع في لبنان بقولها "لبنان إلى أين؟" .

وقالت الصحيفة انه في الوقت الذي يتصاعد فيه الاستياء الدولي من إرهاب "حزب الله" سواء في الداخل اللبناني أو المنطقة كانت ألمانياً أحدث دولة تحظر أي نشاط لداعمي "الحزب" على أراضيها، تتواصل الأزمة اللبنانية نحو مزيد من التعقيد مع تدهور اقتصادي ينذر أكثر من نصف اللبنانيين بالوقوع رهائن الجوع والعازة، وأزمة سياسية تبدو بلا أفق للحلحلة، ويأتي تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة ليكون صبا للزيت على النار المشتعلة والتي قد تنقلب إلى حرائق تأتي على كل شيء وتعيد البلد المنهك والمتعب والمقسم "طائفياً" عقوداً إلى الوراء.

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وأضافت في أي بلد يقوم على توازنات هشة، فإن إهمال الواقعية في التعاطي مع الأزمات قد يوقع به في المحظور، وفي حالة لبنان فإن الشارع الذي يريد الخلاص من قيود الطائفية وتحكمها في جميع مفاصل الحياة ويرفض أي وجود لها في النظام الذي يريده، يخالف الساسة الذين لا يزالون يجيدون اللعب على وترها سلباً وإيجاباً، ومن هنا أتى التحذير من مغبة تكليف حسان دياب بالتشكيل الجديد وذلك لأنه لم يأت بدعم الشارع الذي يدرك تماماً أنه مرشح "حزب الله" الإرهابي من جهة، وكونه لم يحظ بدعم الطائفة كما يقتضي العرف اللبناني، فإنه يكون واجهة لاستمرار حكم "الدويلة" التي هي "حزب الله" وتتحكم بمصير لبنان وتبقيه على صفيح ساخن، ومنذ أن نزل عشرات آلاف اللبنانيين إلى الشارع كانت محاولات القمع والضغط لمنع استقالة سعد الحريري أو تشكيل حكومة "تكنوقراط" تجيد التعامل وعرقلة الدفع باتجاه إيجاد حلول لمشاكل الشعب الذي وصلت به المعاناة لدرجة الانفجار هي الأساليب التي اتبعها "الحزب".

وأوضحت ان المجتمع الدولي ودعمه للبنان أساس لا بديل عنه لتحسين الأوضاع، لكن كيف يمكن أن يكون هذا ممكناً ومن تم ترشيحه لرئاسة الحكومة هو مرشح "حزب الله"؟.. ومن يعتقد أن إيصاله لرئاسة الحكومة يمكن أن يكون بوابة لتدفق الدعم الدولي "واهم"، وما يُلاحظ أن الشارع سارع للتعبير عن الرفض والتحذير من أن وصول المرشح إلى رئاسة الحكومة سوف يغلق آخر بوابات الدعم الدولي للبنان الذي يئن تحت وطأة أكثر من 100 مليار دولار دين وانهيار اقتصادي وأوضاع معيشية مزرية.. ومن هنا كان التحذير والرفض العارم ليس بعد تكليف الرئيس اللبناني ميشيل عون لحسان دياب عقب الاستشارات النيابية التي امتنعت خلالها الكثير من الكتل ورؤساء الحكومات السابقة عن التسمية، بل منذ أن بدأ تداول اسم المرشح وكان واضحاً أنه مرشح "حزب الله""الذي يريد مواصلة الهيمنة على الوضع وتوتير البلد وإبقائه رهناً للضياع.

وقالت في الختام ..المرشح لتشكيل الحكومة في هذه الظروف يجب أن يحظى بتوافق الجميع وينال ثقة الشارع ويكون مقبولاً من المجتمع الدولي.. وغير ذلك فالخطر قادم وقد يأخذ لبنان إلى الهاوية