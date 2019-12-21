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كوريا الشمالية تحذر أمريكا من انتقاد سجلها الحقوقي

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كوريا الشمالية تحذر أمريكا من انتقاد سجلها الحقوقي

السبت 21 ديسمبر 2019

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، السبت، أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لتناولها سجل بيونج يانج في حقوق الإنسان، وقالت إن "الإساءة اللفظية" من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية. 

 

وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا". 

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ويثير ملف حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أزمة مع الولايات المتحدة التي دائما ما تنتقدها بخلاف التوترات الناجمة عن اختبارات بيونج يانج الصاروخية.

 

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حدد مهلة غايتها نهاية العام لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، محذراً من أنه قد يتخذ "طريقاً جديداً" غير محدد ما لم يتم تقديم تنازلات.

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