'مواجهة نارية'.. بيلوسي توجه دعوة وترامب يوافق

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل دعوة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي لإلقاء خطابه بشأن حالة الاتحاد في 4 شباط المقبل.
ويتوقع أن تكون المواجهة نارية بين ترامب وبيلوسي، المرأة التي أطلقت التحقيق الرسمي بحقه، والذي انتهى إلى اتهامه، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأرسلت بيلوسي خطابا لترامب قالت فيه "بروح احترام دستورنا، ادعوك لإلقاء خطابك حول حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس الثلاثاء 4 فبراير 2020".
وقبل ترامب "دعوة رئيسة مجلس النواب"، وفق ما نقلت فرانس برس عن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي.
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