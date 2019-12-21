نائب: صالح تسلم طلبات 48 مرشحاً لرئاسة الوزراء.. ولا اتفاق حتى الآن

كشف النائب عن تحالف البناء عباس العطافي، السبت، عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح طلبات 48 مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى عدم وجود اتفاق على أحد المرشحين حتى الآن، فيما أكد أن حكومة تصريف الأعمال ستستمر بعملها لحين تكليف شخص برئاسة الحكومة الجديدة. ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن العطافي قوله إن "الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعمال الوزارات التنفيذية وغيرها لحين تكليف إحدى الشخصيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل"، كاشفاً عن "تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح طلبات من 48 مرشـحاً للمنصب".



ولفت العطافي، إلى "عدم وجود اتفاق على إحدى هذه الشخصيات حتى الان"، مبيناً أن "بعض المرشحين قدموا طلبات شخصية، في حين أن الآخرين رشحتهم الأحزاب، ومنهم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر وحازوا على مقبولية".

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