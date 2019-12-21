إصابة متظاهر بطعنة سكين اثر مشاجرة في السنك

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن متظاهراً أصيب بطعنة سكين نتيجة مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء في منطقة السنك وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة حدثت بين متظاهرين ضمن السنك تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة متظاهر بطعنة في منطقة الظهر".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل المصاب على الفور إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل المصاب على الفور إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج".
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