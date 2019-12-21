وفاة أحد عناصر حماية وزارة التعليم بحادث سير قرب مقر الوزارة ببغداد

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بوفاة أحد عناصر حماية وزارة التعليم بحادث دهس بعد انقلاب عجلة قرب مقر الوزارة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عجلة انقلبت قرب بوابة وزارة التعليم العالي في منطقة السعدون ودهست اثنين من حماية الوزارة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد لغرض العلاج، وقبل الوصول فارق أحد المنتسبين الحياة".

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