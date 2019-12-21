الرافدين: صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لنحو 989 متقاعداً".

وأوضح البيان، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليه".

