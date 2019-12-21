فنزويلا تعتقل نائبا قبل التصويت لانتخابات البرلمان

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو - أ.ف.ب

أعلن حزب الإرادة الشعبية، الذي ينتمي إليه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اعتقال الشرطة مشرعا ينتمي له، ضمن أحدث موجة من الإجراءات القانونية ضد المشرعين، قبيل محاولة من جوايدو للفوز بولاية جديدة على رأس الجمعية الوطنية (البرلمان) في الخامس من يناير/كانون الثاني.



وأوضح الحزب، المعروف بنهجه المتشدد الساعي للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، أن وحدة من الشرطة الخاصة اعتقلت المشرع جيلبر كارو وأحد مساعديه في كراكاس.

كانت الحكومة وافقت قبل بضعة أيام على محاكمة 4 من نواب المعارضة، بتهمة ارتكاب جرائم منها الخيانة.

Advertisements

ويقول جوايدو إن نحو 30 من نواب المعارضة معتقلون أو في المنفى أو لاذوا بسفارات في كراكاس.





وقال حزب الإرادة الشعبية، في بيان على تويتر تعليقا على اعتقال كارو "ما من شك في أن هذا الهجوم الجديد يأتي ضمن مساعي النظام لتفكيك البرلمان وتقويض انتخاب الرئيس خوان جوايدو في الخامس من يناير".

كان جوايدو، الذي يرأس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، أعلن نفسه في يناير/كانون الثاني الماضي رئيسا، مضيفا أن انتخاب مادورو لفترة جديدة في عام 2018 غير شرعي.

ويصف مادورو خصمه جوايدو بأنه دمية أمريكية، كما يحمل العقوبات الأمريكية مسؤولية الانهيار الاقتصادي بالبلد العضو بمنظمة أوبك، الذي فجر أزمة إنسانية ودفع الملايين للهجرة.