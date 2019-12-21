شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاتب سوري : قمة كوالالمبور مسرحية الهدف منها تضليل العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وصف الكاتب السوري المقيم في تونس علي قاسم، قمة كوالالمبور بالمسرحية .. مؤكداً أن الهدف منها تضليل العالم .



وقال في مقال له نشره بجريدة العرب، "في الوقت الذي تبذل فيه السعودية الجهود لمكافحة مظاهر التطرف والتشدد، اختار مهندس الإسلام السياسي، مهاتير محمد، أن يجمع حوله أعتى الأنظمة الراعية للتطرف والإرهاب" .

وتساءل "لماذا اختار رئيس ماليزيا، مهاتير محمد، أن يتحدث عن الإسلاموفوبيا محملا دولا إسلامية مسؤولية تفاقم الظاهرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني؟ ومن هي الدول الإسلامية التي تتحمل مسؤولية تفاقم الإسلاموفوبيا، أو تعمّد مهندس الإسلام السياسي، مهاتير محمد، عدم تسميتها؟" .

وأشار الكاتب إلى أن الدول التي تتحمل مسؤولية تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا، هي دول ثلاث، كان رؤساؤها مجتمعين إلى مهاتير محمد عندما قال إن “أعمال الإرهاب سيئة السمعة” أدت إلى الخوف من الإسلام لدرجة تصل إلى الرهاب المرضي .

وقال "رجل مثل هذا لا يمكن أن يفتقد مقدرة التمييز، ولن تعوزه الوسائل لمعرفة ماذا يجري في العالم. إلا إذا كان التقدم في العمر هو السبب" .

ولفت إلى أن ملاحظات مهاتير تم توجيهها خلال قمة إسلامية عقدت في كوالالمبور، واختارت المملكة العربية السعودية عدم التوجه إليها. وفسرت قرارها بعدم الحضور بأن القمة ليست الساحة المناسبة لطرح القضايا التي تهمّ مسلمي العالم، البالغ عددهم 1.75 مليار نسمة. وهي لن تحضرها إلا إذا عقدت تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.

وبين أن العلاقات المتوترة بين السعودية وقطر سببها رعاية دولة قطر وأميرها للإخوان المسلمين، ودعمها الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي.

وأكد أنه يمكن قراءة التغيب السعودي عن القمة، أيضا، بأن حضورها سيمنح شرعية للنظام الإيراني الذي لا يخفي طموحاته التوسعية في المنطقة. نفس الشيء ينطبق على تركيا.

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من يشعل النار، لا يطفئها. والأنظمة الثلاثة المذكورة هي من أشعل النار وتصنع البراءة، وتريد أن توهم الجميع، من خلال المشاركة في مؤتمر يدين الإرهاب، أنها جادة في إطفاء الحريق.

هل هناك حاجة للتذكير بالحرائق الإيرانية في دول الجوار، بدءا بلبنان، ومرورا بسوريا والعراق وصولا إلى اليمن. وبالقرصنة في مياه الخليج والاعتداء على محطات النفط في السعودية. وسعي آيات الله لامتلاك السلاح النووي لتهديد جيرانهم؟

الدعم القطري للتطرف والإرهاب، من خلال وسائل الإعلام وتقديم المساعدات المالية، هو الآخر لا يحتاج إلى إثبات، بحسب ما يرى الكاتب .

وقال "في سلسلة جديدة من الفضائح، نشر موقع نورديك مونيتور، السويدي المتخصص في شؤون الاستخبارات، تقريرين أشار فيهما إلى أنّ وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية ذكرت في تقرير سرّي، بتاريخ يونيو 2016، أن تركيا وقطر دعمتا جبهة النصرة".

وكشفت التقرير التنسيق المتبادل بين المخابرات التركية والجماعات الإرهابية في سوريا، وركّز بشكل خاص على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وعلى جبهة النصرة. وأشار تقرير موقع نورديك مونيتور إلى أن هذه الأخيرة حافظت على توريد المعدات وشبكة تسهيل قوية للحفاظ على الإمدادات والذخيرة وتدفقات الأسلحة. وكانت العلاقة الأوثق، حسب التقريرين بين تركيا وداعش.

وتؤكد الوثيقة ما جاء في تقرير سابق لأجهزة الاستخبارات الهولندية، كشف هو الآخر عن استخدام داعش أراضي داخل تركيا قاعدة لتدريب عناصره، وتحدث عن عبور الآلاف من عناصر داعش إلى سوريا وأوروبا.

وأضاف "الرئيس الماليزي “غاضب ومحبط”، وطالب قادة الدول الإسلامية بالعمل على تصحيح الآراء السلبية بشأن الإسلام، والتوصل إلى خطة منسقة لمواجهة الإسلاموفوبيا. كان الأجدر بمهاتير أن يوفر غضبه، ويكتفي بعدم المشاركة في إخراج مسرحية الهدف منها تضليل العالم" .

وأكد أنه حتى لو لم يكن هدف مهاتير ذلك، يبقى الهدف من القمة استهداف المملكة العربية السعودية، من خصومها الثلاثة في المنطقة، إيران وقطر وتركيا.. نأمل أن لا يكون رابعهم مهاتير محمد.