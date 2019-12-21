باحث كردي لـ"اليمن العربي": هذا الدور المشبوه لمهاتير محمد في قمة كوالالمبور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

قال إبراهيم كابان، أن قمة كوالالمبور هي قمة المرتزقة وقمة الدول المنبوذة تركيا ايران قطر، مشيرًا إلى قطر التي يجب أن تكون في الحاضنة العربية اصبحت مجرد مرتهنة بيد الاتراك والايرانيين.



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وأكد كابان لـ"الخليج 365"، إن اختيار المشبوه مهاتير محمد من مشروع اصلاحي في ماليزيا إلى مراحيض ارودوغان ومجرد بلطي لمشروع اردوغان، مبينًا والأمور سيان في إقليم كوردستان العراق وشمال كوردستان، هناك رهط من ملايين الحمير والبهائم يتبعون اخوان القرود السود.

وأضاف الباحث الكردي ورئيس موقع الجيوإستراتيجي، أن مشروع جماعة الإخوان المسلمين من ماليزيا واندونيسيا شرقاً إلى الجزائر غرباً لا تتأملوا شيء منهم فهم اعداء الله ورسوله قبل كل شيء، لأنهم يسيرون على دين الامويين والعباسيين والقرامطة والصفويين والعثمانيين ولا يعرفون من الله والرسول شيء.، ولهذا قضية التامل منهم شيء فلا نتامل، قد ينظرون الي الأكراد ككفار وملحدين .. وطبعا بروباغندا التركية شغالة 24 ساعة، بالمال والقنوات وحركة اخوان المسلمين.