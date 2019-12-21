"الجمهورية": بري نصح دياب بتشكيل حكومة من كل الاطراف وتضم الحراك

علمت "الجمهورية" انّ اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد بعد استشارات التكليف بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، تجاوز إطار التهنئة والمجاملات الى رسم معالم المرحلة المقبلة ومتطلباتها".

ولفتت المعلومات الى أنه "وخلال الاجتماع توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دياب قائلاً: قبل ان أغادر أود ان اتوجّه اليك بنصحية، وهي ان تسعى جهدك لأن تشكل حكومة في اقرب وقت، جامعة من كل الاطراف، وان تسعى الى تمثيل حتى الاطراف التي لم تُسمِّك في الاستشارات، والأهم في هذا السياق هو ان تسعى الى تمثيل الحراك الذي بات امراً ضرورياً لأن يكون شريكاً في أي عملية انقاذ للبلد"، مشيرة الى إن "دياب كان متجاوباً مع نصيحة بري ووعد بالعمل في هذا الاتجاه".