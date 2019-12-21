بري: لتشكيل حكومة طوارئ انقاذية من الازمة الاقتصادية والمالية

لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لـ"الجمهورية" الى أن "الهدف الاساس في مرحلة ما بعد التكليف، هو ان تنصَبّ كل الجهود لتشكيل ​حكومة​ طوارىء إنقاذية من الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة، خصوصاً انّ استمرارها سيُرتّب مخاطر كبرى لأننا ذاهبون حتماً الى "تفليسة اقتصادية ومالية"، إن لم نعجّل بتشكيل حكومة تُسارع الى اتخاذ الاجراءات والاصلاحات والمطلوبة".

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