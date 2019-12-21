حالة الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم السبت

افادت غرفة التحكم المروري بأن اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك، كما ان جميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة.
ولفتت الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي: تعلبايا، سعدنايل، المرج، اوتوستراد زحلة، جديتا العالي، كامد اللوز، جب جنين، غزة، مفرق الصويري، مفرق راشيا المصنع وكسارة.
واشارت غرفة التحكم الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا عكار هي: ساحة حلبا، المحمرة، ساحة العبدة، البيادر، السنديانة جزئياً ومفرق كوشا.
واوضحت ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس هي: ساحة النور، البداوي، البالما، التبانة تحت جسر المشاة، دوار الميناء، اوتوستراد القلمون تحت جسر المشاة والطريق البحرية نحو طرابلس سالكة.
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