حالة الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم السبت

افادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن اوتوستراد صور صيدا ​بيروت​ سالك، كما ان جميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة.

ولفتت الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي: تعلبايا، سعدنايل، المرج، اوتوستراد زحلة، جديتا العالي، كامد اللوز، جب جنين، غزة، مفرق الصويري، مفرق راشيا المصنع وكسارة.

واشارت غرفة التحكم الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا عكار هي: ساحة حلبا، المحمرة، ساحة العبدة، البيادر، السنديانة جزئياً ومفرق كوشا.

واوضحت ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس هي: ساحة النور، البداوي، البالما، التبانة تحت جسر المشاة، دوار الميناء، اوتوستراد القلمون تحت جسر المشاة والطريق البحرية نحو طرابلس سالكة.