الجمهورية: دياب سيقارب ما سيسمعه من اقتراحات نيابية بالاستشارات بانفتاح

أشارت أوساط رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ عبر "​الجمهورية​" أنه " سيقارب ما سيسمعه من اقتراحات نيابية بانفتاح كلي، ليبني عليها في ​تأليف الحكومة​ التي يأمل الّا يطول أمده على غرار ما يجري في مراحل تأليف الحكومات السابقة".

ولفتت الى أن "رئيس الحكومة المكلف سيعبّر امام النواب عن عناوين خريطة الطريق التي سيتّبعها مع حكومته للتصدي للازمة الخانقة اقتصادياً ومالياً، مع تشديده على مَد اليد الى الجميع من دون استثناء اي طرف، للمشاركة في عملية الانقاذ التي تستوجب تضافر جهود الجميع في هذا الاتجاه، وهو كان واضحاً بإشارته الى عزمه على تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن، مُحدداً برنامجها بمهمة وحيدة، هي الانقاذ، الذي هو مسؤولية الجميع، وبالتالي لا بد ان يكون الجميع مشاركين فيه، وفي مقدمهم ​الحراك الشعبي​".