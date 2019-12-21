النشرة: جريحان بحادث سير على اوتوستراد كفرمان الجديد

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، عن سقوط جريحين ب​حادث سير​ على اوتوستراد ​كفرمان​ الجديد، وقد عملت فرق من اسعاف النبطية و​الصليب الاحمر اللبناني​ على إسعافهما ونقلهما الى ​مستشفى​ ​النجدة الشعبية​.



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