حدث ليلاً| السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس الأوروبي وحقيقة إنفلونزا الخنازير بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس الأوروبي

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

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"الطب الوقائي" يكشف حقيقة ظهور إنفلونزا الخنازير بالمدارس

كشف علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة ما يتردد من شائعات حول إصابة طلاب مدرستين في القاهرة الجديدة بإنفلونزا الخنازير.

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"زيادة مدروسة".. توقعات بارتفاع أسعار البنزين الشهر المقبل

قال جمال القليوبي استاذ البترول والطاقة، إن أسعار برميل النفط شهدت ارتفاعات بقيمة 4.6 دولارت في مدة تتراوح بين 8 إلى 9 أيام، بما سيكون له تأثير على أسعار البنزين في مصر.

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"التعليم" عن فتح باب التحويل للطلاب من علمي إلى أدبي: "هما اللي طلبوا"

قال الدكتور رضا حجازي، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، إن الوزارة قررت فتح باب التحويل من الشعبة العلمية إلى الشعبة الأدبية، بناء على رغبة الطلاب.

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ماذا حدث في حريق إيتاي البارود؟.. النيابة العامة توضح

أمر النائب العام بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق "إيتاي البارود" بالبحيرة، لتخريبهم عمداً خطاً من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.

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رفض مساعدته للزواج فقتله.. شاب يطلق النار على والده العجوز في بني سويف

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بقتل والده لرفضه مساعدته فى الزواج بمحافظة بنى سويف.

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"الزراعة": لم نسجل أي حالات إصابة بإنفلونزا الطيور منذ أشهر

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم اتخاذ إجراءات وقائية عديدة للوقاية من إنفلونزا الطيور، فيما يتعلق بالمزارع والطيور الريفية.

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الري: الشكل النهائي لاتفاق سد النهضة بعد 4 اجتماعات

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة سيعقد وهو ضمن أربعة اجتماعات تم الاتفاق على عقدها، خلال اتفاقية إعلان مبادئ التي وقعت في مارس 2015.

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رئيس الوفد يكرّم وزير الشباب والرياضة في بيت الأمة

سلّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، درع الوفد للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ما يقدمه من أجل تقديم الأفضل للمجال الرياضي في مصر والاهتمام بالشباب.

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لبنان: احتدام المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت

احتدمت المواجهات والاشتباكات بين تجمعات من المتظاهرين الرافضين لتكليف الدكتور حسان دياب برئاسة وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

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المسماري يدعو تركيا إلى دخول المعركة في ليبيا مباشرة بجنودها

كشف المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن قيام تركيا بـ"نقل إرهابيي داعش والنصرة إلى ليبيا".

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رئيس الوزراء اللبناني المكلف: سأكثف مشاورات تأليف الحكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، إن الأوضاع التي يمر بها لبنان لا تتحمل إضاعة الوقت، مشيرا إلى أنه سيكثف من وتيرة المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة الجديدة من أجل الوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون.

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إحراق مقار حزبية وأمنية في ذي قار جنوبي العراق

أضرم المحتجون النار في عدد من المقرات الحزبية والأمنية في محافظة ذي قار جنوبي شرق العراق، بعد ساعات من اغتيال ناشط وإصابة اثنين بجروح بهجومين مسلحين في المدينة.

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ترامب يوقع على قانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2"، وهو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق.

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