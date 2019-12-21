​​"راوتر" لكل فصل.. "التعليم": حلان لإجراء الامتحانات إلكترونيًا بالمدارس الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لمديريات التربية والتعليم لتمكين طلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الخاصة، من إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارسهم.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل وتنتهي 23 يناير، إلكترونيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" الذي يقيس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين، وتحتسب عليها درجات النجاح والرسوب.

وأوصت الوزارة، بضرورة التعاقد مع شركة "مصر" الحكومية التكنولوجية E-Serve لتنفيذ الأعمال المطلوبة لربط الشبكات للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.

وطرحت الوزارة حلّين لإجراء الامتحانات إلكترونيًا:

الحل الأول:

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التفاوض مع الشركات العالمية من أجل الوصول للحل الأمثل ماليًا وفنيًا، ويتناسب مع متطلبات وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشركة.

الحل التبادلي:

توفير راوتر "4G" و"Access point " في كل لجنة امتحان (فصل) على ألا يزيد عدد الطلبة الممتحنين في اللجنة عن 25، ويتم تنفيذ هذا الحل التبادلي قبل امتحانات يناير 2019/2020.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التوجيه للتعليم الخاص والتطوير التكنولوجي، بتذليل وتسهيل كافة الأعمال للتنفيذ داخل المدارس الخاصة، بالتعاون مع المختصين بهذه المدارس.

وأوضحت الوزارة أن التعاقد سيكون مباشرًا بين المدرسة والشركة، تحت إشراف المديريات التعليمية مع التشديد على ضرورة إخطار الوزارة بإتمام التعاقد.