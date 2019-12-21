أستراليا.. حرارة قياسية وخطر "كارثي" من حرائق الغابات

يكافح الآلاف من رجال الإطفاء العشرات من حرائق الغابات الواسعة التي خرجت عن نطاق السيطرة في أربع من ثماني ولايات في أستراليا، وسط ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة وجفاف حاد مستمر منذ أشهر.
وتطبق حالة الطوارئ في ولاية "نيو ساوث ويلز"، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، للأسبوع الثاني بسبب حرائق غابات "كارثية"، حيث يتوقع أن تصل درجات الحراراة إلى 47 درجة مئوية في ضواحي سيدني.
وتم إغلاق عشرات الطرق وتم نشر 10 آلاف من عناصر الشرطة وخدمات الطوارئ ورجال الإسعاف والإطفاء اليوم السبت و"ربما تكون هذه أكبر عملية نشر لعناصر خدمات الطوارئ" في نيو ساوث ويلز"، حسبما قال ديفيد إيليوت، وزير خدمات الطوارئ بالولاية.
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وفي جنوب أستراليا، حيث صدرت تحذيرات من حالات الطوارئ بسبب العديد من حرائق الغابات، لا يزال حريق ضخم خارج عن السيطرة في مرتفعات "اديليد هيلز"، حيث لقي شخصان حتفهما. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحراراة لتصل إلى 50 درجة مئوية في بعض أجزاء الولاية.
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