بيونج يانج تحذر واشنطن من انتقادها في مجال حقوق الإنسان

انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، اليوم السبت، لتناولها سجل بيونج يانج في حقوق الإنسان، وقالت إن "الإساءة اللفظية" من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غالياً".

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